Київ готовий поступитися ”Газпрому”?

Київ. 26 серпня. УНІАН. В обмін на здешевлення газу Україна готова збільшити закупівлю газу в Росії з 55 до 75 млрд. кубометрів на рік, а також піти на поступки в питанні створення СП з ”Газпромом” з управління українською ГТС. Про це пише сьогодні газета «КоммерсантЪ-Украина».

Нагадаємо, 25 серпня, відкриваючи засідання уряду, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Україна добиватиметься перегляду газових угод з Росією. ”За кабальною угодою, укладеною в січні 2009 року, ціна газу визначалася за формулою, що передбачає її щоквартальне підвищення. Кожні три місяці вона збільшується приблизно на 25 дол., тобто в IV кварталі становитиме близько 390 дол. за тисячу кубометрів”, – зазначив прем`єр.

Зараз ціна газу знижена за рахунок знижки, встановленої на три роки, яку вдалося одержати в квітні, сказав М.АЗАРОВ. За угодою, підписаною ”Нафтогазом” і ”Газпромом” 21 квітня в Харкові, платежі за газ НАК здійснює без мита, якщо вартість газу, що визначається за спеціальною формулою, нижче 333,33 дол. за тисячу кубометрів. Якщо ж вона дорівнює або вище 333,33 дол. за тисячу кубометрів, то мито визначається як різниця 30% контрактної ціни і суми в 100 дол. за тисячу кубометрів. У I кварталі вартість російського газу становила 305,68 дол., у II кварталі, завдяки нульовому експортному миту – 232,86 дол., у III кварталі – 248,72 дол. за тисячу кубометрів.

Зараз Україна розраховує підписати з Росією договір, де не застосовуватиметься нульове мито, але формула розрахунку вартості газу дозволить зменшити ціну приблизно на 30% порівняно з діючим договором, говорить джерело видання в Мінпаливенерго. ”Ми хочемо одержувати газ за ціною країн Східної Європи, а не Західної, як зараз”, – пояснив співбесідник видання.

Минулого тижня в Москві почався новий раунд переговорів про створення спільного підприємства ”Газпромом” і ”Нафтогазом”. Міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО заявив, що Україна готова внести в СП всю газотранспортну систему і площу Паласа на шельфі Чорного моря. А вчора в Мінпаливенерно газеті повідомили, що чекають від ”Газпрому” пропозицій щодо російських родовищ, які можуть бути внесені в СП.