Німеччина зацікавлена у розвитку свободи слова в Україні

Берлін. 30 серпня. УНІАН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ наголошує, що ФРН зацікавлена у подальшому розвитку демократичних процесів і свободи слова в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МЕРКЕЛЬ заявила на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбулася сьогодні у Берліні.

Канцлер ФРН відзначила, що на сьогодні відносини України і Німеччини перебувають на «хорошому, солідному, людяному рівні». «Водночас ми маємо ще багато можливостей інтенсифікувати ці відносини», - сказала вона.

За словами А.МЕРКЕЛЬ, під час її зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ було обговорено актуальну внутрішню ситуацію в Україні.

«І я, з одного боку, сказала, що добрим є те, що процеси прийняття рішень в Україні зараз перебувають на солідній базі. З іншого боку, я також підкреслила, що ми, звичайно, зацікавлені у продовженні демократичних процесів стосовно свободи преси, стосовно свободи слова. Ми дуже відверто обговорили ці питання», - сказала А.МЕРКЕЛЬ і зазначила, що з В.ЯНУКОВИЧЕМ “була досягнута домовленість продовжити при необхідності відвертий діалог з цього питання”.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив, що він, як ніхто інший, зацікавлений у розвитку демократії і свободи слова.

Як приклад глава держави зауважив, що сьогодні Верховна Рада ухвалила рішення щодо внесення змін до закону про місцеві вибори, які зробили цей документ більш демократичним на вимогу українського суспільства та міжнародної спільноти.