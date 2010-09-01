У Польщі заступник міністра проїхав 203 км велосипедом

Варшава. 1 вересня. УНІАН. Заступник міністра інфраструктури Польщі Радослав СТЕМПЄНЬ проїхав на велосипеді 203 км по маршруту автомобільної дороги, яка мала бути споруджена до Євро-2012.

Як пише польська Gazeta Wyborcza, у лютому цього року Р.СТЕМПЄНЬ заявив, що 180 км автостради A1 буде обов’язково збудовані до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. В іншому випадку він пообіцяв проїхати велосипедом весь маршрут від Стрикова до Пижовіц.

Наприкінці квітня польська Генеральна дирекція доріг та автострад визнала, що ця ділянка автостради не буде збудована до Євро-2012, а перші 40 км цієї дороги буде введено в експлуатацію лише у 2013 році.

За даними газети, минулої суботи віце-міністр у супроводі автомобіля з трьома запасними велосипедами проїхав обіцяним маршрутом.

GW зауважила, що у Євросоюзі вже були схожі випадки. Зокрема, за даними газети, раніше міністр транспорту Чехії Мілан ШІМОНОВСЬКИЙ був змушений пішки пройти по маршруту дороги до Польщі, яку обіцяв збудувати.

Довідка УНІАН. У 2008 році польський уряд планував до 2012 року вкласти близько 40 млрд. доларів у будівництво більше 3 тис. км автомобільних доріг. Завдяки цьому у Польщі мало б з’явитися 1,6 тис. км автострад та 2,4 тис. км швидкісних доріг.