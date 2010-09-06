Wizz Air у квітні віддкриє базу в Белграді

Київ. 6 вересня. УНІАН. Найбільший лоу-кост авіаперевізник у Східній і Центральній Європі Wizz Air оголосив сьогодні про відкриття в квітні 2011 року своєї тринадцятої операційної бази в аеропорту Белграда (Сербія).

Про це УНІАН повідомили у «Візз Ейр Україна».

Згідно з повідомленням, спочатку на цю базу рейси виконуватимуться на одному новому літаку Airbus A320.

Крім вже існуючих і успішно виконуваних рейсів з Белграда до Лондона і Дортмунда, Wizz Air відкриває з Сербії п`ять нових напрямів: до Рима (Фьюмічіно) і Мальме (Копенгаген) з 15 грудня 2010 року, до Ейндховена – з 1 квітня 2011 року і до Стокгольма і Меммінген (Мюнхен) – з 3 квітня 2011 року.

Довідка УНІАН. За останні 12 місяців авіакомпанії групи Wizz Air перевезли більш як 9,2 мільйонів пасажирів. Флот авіакомпанії на даний момент складається з 34 літаків Airbus A320. Авіакомпанія виконує рейси з 12 баз у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Україні та Республіці Чехія.