Фінінституції оцінять проект ”Набукко”

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄЇБ), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), а також Nabucco Gas Pipeline International GMBH і акціонери «Набукко» підписали сьогодні мандат на початок оцінки вартості проекту.

Повідомлення про це оприлюднене на офіційному сайті газопроводу «Набукко».

Проведення оцінки проекту – необхідна процедура перед початком його фінансування.

Загальне фінансування будівництва «Набукко» може становити понад 4 млрд. євро, з них 2 млрд. євро від ЄЇБ, 1,2 млрд. євро – від ЄБРР і 0,8 млрд. євро від МФК.

Єврокомісія сьогодні привітала підписання мандату, відзначивши важливість проекту «Набукко» для диверсифікації постачань газу до Європи.

Очікується, що проект «Набукко», метою якого є забезпечення постачань газу з Середньої Азії і Близького Сходу до Європи, буде побудований до 2014 року. Потенційна потужність газопроводу – 31 млрд. кубометрів газу в рік.