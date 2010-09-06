Росія підготує доповідь про літак Качинського в листопаді

Варшава. 6 вересня. УНІАН. Міждержавна авіаційна комісія планує завершити підготовку остаточного рапорту про причини катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського під Смоленськом найпізніше на початку листопада.

Про це сьогодні заявив віце-глава МАК Олег ЄРМОЛОВ.

”Аналітична робота, пов’язана із з’ясуванням причин катастрофи Ту-154М, експертами МАК практично завершена”, - сказав О.ЄРМОЛОВ, якого цитує РАР.

За його словами, кінцевий рапорт, підготовку якого вже розпочинають працівники МАК, буде готовий за півтора-два місяці.

О.ЄРМОЛОВ, котрий сьогодні представляв журналістам інформацію про ремонт урядового Ту-154, який розбився 10 квітня цього року під Смоленськом, також повідомив про передачу польській стороні низки нових документів.

Зокрема, серед них дані експерименту, проведеного на тренажері літака Ту-154М, та документи, які підтверджують кваліфікацію диспетчерів Смоленського аеродрому.

Водночас, за даними польського агентства, серед матеріалів не буде сервісної книжки урядового літака, котра була знайдена серед уламків літака.

Як повідомляв УНІАН, МАК, котрий в травні оприлюднив попередній рапорт про причини катастрофи, опосередковано назвав причиною Смоленської трагедії помилку пілотів, котрі спробували посадити літак, незважаючи на сильний туман.

Представники МАК та низка експертів у Польщі вважають, що пілоти могли вирішити спробувати посадити машину під тиском високопосадовців на борту.

Водночас частина спеціалістів вважає причиною катастрофи неправильно надані дані екіпажу диспетчером Смоленського аеродрому, через які літак опинився над самою землею.

Польська влада проводить власне розслідування причин катастрофи, але найбільша опозиційна партія „Право і справедливість” звинувачує владу в небажані встановити справжні причини катастрофи.