Депутати України, Польщі та Литви зберуться у жовтні

Київ. 6 вересня. УНІАН. 7-8 жовтня у Вільнюсі відбудеться засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму і Сенату Польщі й Сейму Литви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова парламенту Литви Ірена ДЯГУТЕНЕ на брифінгу в Києві після зустрічі з головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ.

За її словами, під час цього засідання обговорюватиметься одне з найважливіших питань - про енергетичну безпеку.

Також, сказала І.ДЯГУТЕНЕ, важливе питання для обох країн - це співпраця між вишами країн. За її словами, це «не тільки практична співпраця, але й можливість спілкування наших народів».

У свою чергу В.ЛИТВИН зазначив, що необхідно «побудувати роботу тристоронньої асамблеї на постійній основі».

За його словами, потрібно також залучати до роботи цієї міжпарламентської асамблеї й експертів тих країн, які є найбільшими виробниками енергетичних ресурсів, у першу чергу Росію. Він сказав про необхідність розширення відносин як між двома країнами – Україною і Литвою – так і в рамках тристоронньої парламентської асамблеї.

Як повідомлялося, засідання тристоронньої українсько-польсько-литовської парламентської асамблеї мало відбутися в першому півріччі цього року у Вільнюсі, але, зважаючи на трагічні події в Польщі, заплановані раніше терміни її проведення було перенесено.

Міжпарламентська асамблея ВР, Сейму Литви, Сейму й Сенату Польщі була створена 16 червня 2008 року в Києві.