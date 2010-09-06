Польща та Румунія закликають Молдову продовжити реформи

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Польща та Румунія закликали одну з найбідніших європейських країн – Молдову - продовжити реформи.

Як передає сьогодні інтернет-видання «EUbusines”, про це заявили міністри закордонних справ двох країн-членів ЄС в Бухаресті.

«Надзвичайно важливо для правлячого Альянсу за європейську інтеграцію продовжити реформи при румунській і європейській фінансовій і політичній підтримці», - заявив міністр закордонних справ Румунії Теодор БАКОНШИ на прес-конференції наступного дня після провалу конституційного референдуму в Молдові.

«Не зважаючи на провал референдуму, проєвропейські і реформаторські сили мають бути здатними використвати переваги допомоги від ЄС, МВФ і окремих країн на суму в 2 млрд. євро», - додав румунський міністр.

У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКІ заявив, що дві країни планують «працювати разом для підтримки Молдови в рамках Східного партенрства ЄС», спрямованого на підтримку реформ в шести пострадянських країнах.

Референдум, призначений на неділю, 5 вересня мав вирішити конституційну проблему, що виникла в республіці. Громадянам пропонувалося перейти до прямих виборів Президента країни.

Вже більше року Молдова живе без Президента, якого, за нинішньою Конституцією, повинен обирати парламент країни.

Не зважаючи на більшість, що є в нинішньої коаліції, її голосів недостатньо, аби отримати необхідні три п`ятих більшості від всіх членів парламенту для обрання Президента.

Референдум 5 вересня визнаний таким, що не відбувся через низьку явку виборців.