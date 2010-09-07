В Закарпатті стартувала програма ЄС з управління відходами

Ужгород. 7 вересня. УНІАН. У Закарпатті стартувала програма Європейського Союзу з управління відходами.

Як передає кореспондент УНІАН, учора в області презентували і дали офіційний старт регіональному проекту «Управління відходами - ЄПДП Східний регіон».

Національний координатор проекту Олексій ЯРОШЕВИЧ повідомив, що проект фінансується Євросоюзом з метою вдосконалення управління відходами у східних країнах Європейської програми добросусідства і партнерства (ЄПДП Східний регіон).

Координатор також додав, що проект «Управління відходами - ЄПДП Східний регіон» має на меті сприяти країнам-партнерам в їх зусиллях щодо зниження ризиків, які виникають через неналежне управління відходами.

«Цей чотирилітній проект (5,9 млн. євро) є важливої складовою Східної Регіональної індикативної програми ЄС ЄПДП і буде запроваджений в усіх країнах ЄПДП Східного регіону, а саме: в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні, а також в Російській Федерації. Ці кошти будуть розподілені між всіма цими країнами», - додав О.ЯРОШЕВИЧ.

За його словами, в Україні для реалізації проекту пілотним регіоном обрали Закарпатську область. Наміри взяти участь у проекті мали практично всі регіони України. Закарпаттю віддали перевагу з кількох причин. Перша - тому що область має ряд екологічних проблем, і, насамперед, йдеться про підприємства лісопереробної галузі і Мужієвський золоторудник. Крім того, за словами координатора, в регіоні постійно відбуваються паводки, і вода нерідко несе з собою сміття до Європи.

«Специфіка Закарпаття - проблеми з пластиковими пляшками. Так, безумовно, ця проблема існує і в інших регіонах України, але там ті пляшки лежать на одному місці. З гірського ж Закарпаття пластмасовий непотріб потрапляє до Європейського Союзу. З цього приводу скарги до різних європейських інстанцій від Угорщини і Словаччини надходять практично щомісячно», - відзначив О.ЯРОШЕВИЧ.

Він також додав, що у перспективі за рахунок дії проекту заплановано досягти, насамперед, повної інвентаризації існуючих незаконних звалищ у Закарпатській області. Крім того, для Закарпатської області за кошти ЄС буде розроблено інтегровану стратегію з управління відходами на 15 років. Стратегію, розроблену для Закарпаття, можна буде застосувати для інших областей України.

О.ЯРОШЕВИЧ також повідомив, що партнером проекту в Україні є Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Основним бенефіціаром у Закарпатській області є Закарпатська обласна адміністрація. Також у реалізації проекту візьмуть участь Державна інспекція з охорони довкілля, Державне управління з охорони навколишнього середовища і природних ресурсів, Закарпатське управління водних ресурсів, санітарно-епідеміологічна служба регіону, місцеві неурядові організації.