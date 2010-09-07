Незалежна Валлонія зможе нормально існувати без Бельгії

Брюссель. 7 вересня. УНІАН. Незалежна держава Валлонії та Брюсселю, що може з`явитися в разі розпаду Бельгії, зможе існувати.

Про це повідомляє сьогодні бельгійський франкомовний щоденник L’Echo із посиланням на результати досліджень, проведених на його замовлення університетами країни.

Згідно з результатами досліджень, більшість «соціально-економічних індикаторів показують зелене світло».

Найбільшим викликом, за даними дослідження, для нової держави може стати безробіття.

Що стосується промисловості, то Валлонія має високий рівень продуктивності праці. Не очікується особливих проблем і в питаннях пенсійного забезпечення, оскільки у Валлонії та Брюсселі населення переважно молодше, ніж у Фландрії. Система охорони здоров`я регіону також практично не має дотацій.

При цьому, як відзначає L’Echo, в разі реалізації сценарію розподілу Бельгії, найбільш важливим залишається питання зовнішніх боргів, проте тут все залежатиме від тих, хто проводитиме переговори.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом в Бельгії все активніше обговорюється сценарій можливого розподілу країни на дві частини: франкомовну Валлонію і нідерландськомвну Фландрію. Бельгія вже тривалий час залишається без уряду через те, що основні франкомовні і нідерландськомовні партії в парламенті країни не можуть домовитися про принципові інституційні і фінансові питання.