Глави МЗС України, Білорусі і Литви обговорять Східне партнерство

Київ. 8 вересня. УНІАН. Міністри закордонних справ України, Білорусі і Литви Костянтин ГРИЩЕНКО, Сергій МАРТИНОВ і Аудронюс АЖУБАЛІС 8 вересня у Мінську проведуть переговори в рамках ініціативи Європейського Союзу ”Східне партнерство”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.

Передбачається, що під час консультацій сторони обговорять стан і перспективи розвитку ініціативи ЄС ”Східне партнерство”, питання координації дій України, Білорусі і Литви з метою просування спільних інтересів у рамках ініціативи, включаючи реалізацію спільних проектів.

Учасники зустрічі також розглянуть актуальні питання двосторонньої білорусько-української і білорусько-литовської співпраці.

Попередні раунди тристоронніх консультацій глав зовнішньополітичних відомств України, Білорусі і Литви в аналогічному форматі відбулися у Вільнюсі у лютому 2009 року і в Києві у листопаді 2009 року.