Поліція Італії відновила акції проти ромів

Брюссель. 8 вересня. УНІАН. У вівторок, 7 вересня, італійська поліція знову почала руйнувати тимчасові табори ромів поблизу Мілану та Риму.

Про це передає сьогодні AFP.

За даними агентства, поліція Мілану зруйнувала бараки і намети, в яких розміщувалися 250 ромів і пересилила їх в тимчасове житло. Представник поліції при цьому зазначив, що роми «не створювали перешкод».

При цьому мер Мілану Ріккардо Де КОРАТО зазначив, що знесення 315 поселень ромів з 2007-го року дало можливість «стримати наплив ромів, які не мають легального статусу».

За його словами, на сьогодні в Мілані налічується близько 1200 ромів проти 10000 в 2007-му.

Схожі акції поліція провела і продовжить проводити поблизу Риму. За словами мера італійської столиці Джанні АЛЕМАННО, поліція планує знести близько 200 поселень (по 3-4 в тиждень), переселивши їх мешканців в офіційні табори.

Мер Риму також зазначив, що поліція прискорить свою роботу після того, як в пожежі в одному з нелегальних поселень ромів загинуло трирічне дитя. При цьому він додав, що Рим в своїх офіційних таборах для біженців може прийняти не більше 6 000 осіб, проти 7 100, що нараховуються зараз в Римі.