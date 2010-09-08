Могильов поїхав до Франції
15:19, 08 вересня 2010Новини ЄС
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Для зустрічі з Генсеком Інтерполу
Київ. 8 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ відбув із триденним робочим візитом до Франції.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, в ході поїздки заплановано зустріч А.МОГИЛЬОВА із генеральним секретарем Інтерполу Рональдом НОУБЛОМ. На зустрічі обговорюватимуться питання поглиблення співпраці з Інтерполом та вдосконалення міжнародного співробітництва.
Крім того, очікується, що А.МОГИЛЬОВ обговорить із Р.НОУБЛОМ перспективи імплементації міжнародного документа Інтерполу (ідентифікаційної картки та паспорту) та активізації участі України в діяльності Генерального секретаріату Інтерполу.
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