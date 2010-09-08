У Хмельницькому з`явилася вулиця Леха Качинського
І зникла вулиця Урицького
Хмельницький. 8 вересня. УНІАН. Хмельницька міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Урицького на вулицю загиблого Президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення міськрада ухвалила сьогодні на сесії.
Вулиця розташована в мікрорайоні Гречани (колись був приміським селищем з переважно польським населенням, у 1946 році увійшов до складу міста).
Ініціатором перейменування виступила Хмельницька міська організація Спілки поляків України.
Сесія доручила міському Управлінню житлово-комунального господарства виготовити і встановити вивіски з новим найменуванням вулиці.
Як повідомляв УНІАН, літак Президента Польщі розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. На борту знаходилися 96 осіб - 88 пасажирів і восьмеро членів екіпажа. Не вижив ніхто. Вони прямували в Катинь, щоб взяти участь в траурних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій.