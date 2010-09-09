Янукович готується до Литви

Київ. 9 вересня. УНІАН. Заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК обговорив із головним радником Президента Литви, керівником Групи радників з питань зовнішньої політики Канцелярії Президента Дарюсом СЕМАШКОЮ підготовку візиту Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Литовської Республіки, який планується здійснити до кінця 2010 року, а також проведення чергового засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, також під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці України та Литви.

Українська сторона висловила подяку і високо відзначила сприяння Литви у питаннях європейської інтеграції України.

“Відбувся детальний розгляд сторонами актуальних питань співпраці України та Литви в економічній сфері, зокрема - з реалізації проекту потягу комбінованого транспорту “Вікінг” та взаємодії у сфері енергетики й енергетичної безпеки”, – йдеться у повідомленні.