Посол України при ЄС вручив вірчі грамоти Президенту Єврокомісії
08:46, 10 вересня 2010Новини ЄС
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І завершив процедуру акредитації
Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ вручив вірчі грамоти Президенту Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він повідомив журналістам 9 вересня.
Таким чином, К.ЄІСЄЄВ завершив процедуру своєї акредитації при ЄС.
Як повідомляв УНІАН, 8 вересня К.ЄЛІСЄЄВ також вручив вірчі грамоти Президенту Європейської Ради Херману Ван РОМПОЮ.
Згідно з Лісабонською угодою ЄС, що набула чинності з 1 грудня 2009 року, представники третіх країн при ЄС мають вручати вірчі грамоти Президенту Європейської Ради та Президенту Єврокомісії.
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