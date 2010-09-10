Посол при ЄС назвав пріоритети діяльності

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ назвав пріоритети своєї роботи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 9 вересня журналістам у Брюсселі.

“Справи ЄС – це справа мого життя... Тут я бачу перспективи для моєї країни”, - сказав Посол.

Він зазначив, що на сьогодні бачить три основних виклики, на яких планує зосередити свою роботу.

Серед них – прискорення переговорів щодо нової угоди про асоціацію між Україною та ЄС зі створенням зони вільної торгівлі, подальше спрощення візового режиму з метою його повної лібералізації, а також робота в напрямку забезпечення енергетичної безпеки України.

“На цих викликах ми будемо концентрувати нашу роботу”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС почали переговори про нову угоду 5 березня 2007 року. 18 лютого 2008 року сторону почали також переговори про створення зони вільної торгівлі. На саміті Україна-ЄС у Парижі у вересні 2008 року було схвалено рішення про те, що нова угода носитиме назву угоди про асоціацію. Безвізовий діалог Україна та ЄС розпочали у жовтні 2008 року.