Брюссель не занадто стурбований станом демократії в Україні

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ вважає що повідомлення про утиски медіа та права на зібрання в Україні не впливають на позицію ЄС щодо відносин з Києвом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам 9 вересня.

“Демократія – це не розчинна кава миттєвого приготування”, - сказав Посол, зазначивши, що українській демократії лише 19 років, і вона ще має значні перспективи для розвитку.

За словами українського Посла, Євросоюз чітко розуміє, що Україна недосконала в плані демократії, однак водночас, розуміє і те, що українська влада намагається відповідати на всі складні питання побудови демократичного суспільства.

“Це нормальна проблематика, яку ми маємо вирішувати”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ, додавши, що проблеми функціонування демократичного суспільства існують і в країнах-членах ЄС.

“Як, наприклад, ситуація з висилкою ромів з Франції”, - зазначив Посол.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом в Україні збільшилася кількість повідомлень про утиски свободи слова, а також права на мирні зібрання.

Наприкінці серпня уряд Франції вислав до Румунії та Болгарії 1 000 ромів, які проживали на території цієї країни нелегально, чим викликав обурення серед правозахисників Франції та інших країн-членів ЄС. Європарламент в своїй резолюції, схваленій 9 серпня, засудив дії французького уряду.