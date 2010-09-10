Більшість поляків проти переходу на євро

Варшава. 10 вересня. УНІАН. Кількість поляків, які виступають проти введення в країні єдиної європейської валюти, перевищує кількість прихильників заміни польського злотого на євро майже на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це свідчить опитування Ipsos, проведене на замовлення міністерства фінансів країни.

При цьому кількість супротивників євро в Польщі зросла до 47% з 43% (у попередньому опитуванні), а кількість прихильників зменшилася на 5% - до 38%.

Згідно з опитуванням, майже 80% поляків побоюються, що введення євро призведе до зростання цін у Польщі.

25% опитаних вважають, що уряд не повинен взагалі вводити єдину європейську валюту, а 34% - що Польща має вступити до єврозони, яка об`єднує сьогодні 16 з 27 країн Євросоюзу, через кілька років.

Ще чверть поляків вважають, що євро має бути введене не раніше, ніж через 10 років або «кілька десятків років».

Як повідомляв УНІАН, введення єдиної європейської валюти в Польщі є одним із зобов`язань, яке польський уряд узяв на себе при вступі до Європейського Союзу в 2004 році.

Водночас підписаний поляками договір про вступ до ЄС не передбачає чітких часових рамок, коли країна має це зробити.

Довідка УНІАН. Введена у безготівковий розрахунок з 1999 року, а в готівковий з 2002 року єдина європейська валюта - євро - сьогодні є другою резервною валютою в світі після американського долара.

До єврозони входять Австрія, Бельгія, Кіпр, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Голландія, Португалія, Словаччина, Словенія та Іспанія.

Ще 5 європейських країн використовують євро без формального членства в єврозоні.

За даними на кінець 2009 року, у готівковому обороті було близько 800 млрд. євро, якими користуються майже 330 млн. європейців.