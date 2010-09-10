У Брюсселі відбудеться прес-конференція депутатів Європарламенту щодо ситуації з правами людини в Росії
16:59, 10 вересня 2010Новини ЄС
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В прес-конференції візьмуть участь голова Підкомітету Європарламенту з питань прав людини Хейді ХАУТАЛА (група “зелених”, Фінляндія), заступник голови Підкомітету Лайма Люсія АНДРІКІЄНЕ (група народних партій, Литва), та Тій БЕРМАН (група соціалістів та демократів, Нідерланди).
Дата події: 14 вересня 2010 року. Час початку: 11:00.
Час початку: 11:00.
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