”Поганий запах напередодні візиту Януковича до Брюсселю”

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселю відбудеться на тлі негативу в сфері громадянських свобод в Україні.

Про це пише сьогодні впливове Інтернет-видання “EUobserver” у матеріалі “Поганий запах напередодні поїздки Януковича до Брюсселю”.

“Наїзди” на провідні неурядові громадські організації та журналістів з боку української служби безпеки в останні місяці зіпсували про європейські запевнення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА напередодні його візиту до Брюсселю в понеділок (13 вересня)”, - зазначає у своєму матеріалі журналіст Ендрю РЕТТМАН.

Він, зокрема, згадує про затримання на 11 годин в аеропорту “Борисполя” керівника українського представництва німецького фонду Конрада Аденауера пана Ніко ЛАНГЕ, а також візити представників СБУ до неурядових громадських організацій, що користувалися грантами Міжнародного фонду “Відродження”.

“Офіцери СБУ були дуже ввічливими в особистій поведінці. Однак, коли якійсь офіцер служби безпеки приходить до вас в офіс і ставить запитання, чи це насправді ввічливо? Яке право вони мають на це?”, - цитується в статті висловлення київського директору Фонду “Відродження” Євгена БИСТРИЦЬКОГО.

В своєму матеріалі видання також згадує зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, допити в СБУ українського блоггера Олега ШИНКАРЕНКА, заяви журналіста німецької “Франкфуртер Альгемайне Цайтунг” Конрада ШУЛЛЕРА про залякування представниками СБУ людей, які спілкувалися з ним, а також позбавлення ліцензій на мовлення двох телеканалів – “5-го каналу” та TVi.

Європейський журналіст зазначає, що Київ здійснює кроки для обмеження шкоди своєму іміджу. Так, він нагадує, що СБУ заявила про завершення свого розслідування щодо діяльності іноземних неурядових громадських організацій і більше не повертатиметься до цього питання. Крім того, Е.РЕТТМАН зазначає, що місцева міліція Харкова напряму доповідає результати розслідування справи В.КЛИМЕНЬЄВА міністру внутрішніх справ України.

“Разом з цим, ці дії мало допомогли у відновленні довіри”, - констатує журналіст “EUobserver”.

“Думаю, окремі люди бачать, як далеко вони (українська влада – УНІАН) можуть піти (в плані репресій)... Було б великим розчаруванням, якщо б ми (ЄС) вітаючи демократичні цінності, мовчали б, коли вони порушуються”, - цитує видання слова Н.ЛАНГЕ.

У матеріалі також відзначається невпевненість європейських дипломатів в тому, чого насправді хоче Україна зараз. Так, у статті зазначається, що ЄС стурбований можливою відмовою України від намірів приєднатися до ЄС.

При цьому, європейські дипломати, за інформацією Е.РЕТТМАНА, відзначають, що останнім часом поведінка їх українських колег на переговорах стала більш безцеремонною. Крім того, новий Президент відмовився публічно виключити можливість вступу до Митного союзу з Росією замість укладення торгівельної угоди з ЄС.

“Нам потрібно знати, якими є їх справжні наміри”, - цитує видання неназваного європейського дипломата.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ 13 вересня здійснить візит до Брюсселю для зустрічей з Президентом Європейської Ради Херманом Ван РОМПОЄМ та Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.