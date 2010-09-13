Єврокомісія профінансує ТЕО двох енергопроектів в Україні
16:38, 13 вересня 2010Новини ЄС
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Обидва - для модернізації ГТС
Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Європейська комісія профінансує розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) двох проектів в енергетичній сфері України.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ після зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
«Ми профінансуємо два ТЕО, які розпочнуться наступного тижня», - сказав він.
Президент Єврокомісії не уточнив, про які проекти йдеться, зазначивши лише, що ці проекти стосуються модернізації української газотранспортної системи.
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