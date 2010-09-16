ПАРЄ закличе Україну не допустити згортання демократії
Переконаний заступник голови "Батьківщини"
Київ. 16 вересня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи закличе Україну не допустити згортання демократії.
Про це сьогодні під час прес-конференції заявив заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем‘єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.
«Під час саміту Європейської народної партії у Брюсселі обговорювалося, що наступним кроком, що має посилити сигнал (Резолюція ЄНП щодо України), який послали керівництву України, зокрема, особисто Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, щодо неприпустимості згортання демократичних процесів в Україні, має стати Парламентська Асамблея Ради Європи, сесія якої запланована на початок жовтня цього року, та в порядку денному якої буде доповідь Моніторингового Комітету ПАРЄ щодо стану демократії в Україні», - сказав він.
«Політична група ЄНП в ПАРЄ, як про це заявив її керівник Люк ВОЛОНТЕ, підтримає внесення в остаточний варіант резолюції ПАРЄ щодо України більшості із формулювань, які містяться в Резолюції Політичної асамблеї ЄНП, схваленої самітом ЄНП», - зазначив Г.НЕМИРЯ.
Він наголосив, що лідери ЄС дійсно стурбовані ситуацією в Україні. «Не можна будувати фундамент європейської перспективи України без її наріжних каменів: демократії, свободи слова, прав опозиції, незалежного і справедливого судочинство», - резюмував Г.НЕМИРЯ.