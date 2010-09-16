Лідери ЄС визначатимуть ключові месиджі зовнішньої політики

Лідери ЄС регулярно визначатимуть ключові месиджі для співпраці зі стратегічними партнерами

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Лідери ЄС регулярно визначатимуть ключові месиджі для співпраці зі стратегічними партнерами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“(Європейська Рада – УНІАН) в майбутньому регулярно обговорюватиме зовнішні відносини з метою визначення стратегічної орієнтації напередодні ключових подій, зокрема, з метою вироблення ключових месиджів щодо наших цілей та засобів для їх досягнення”, - зазначається у висновках.

В результаті сьогоднішнього обговорення Європейська Рада також висловилася щодо підготовки до кількох важливих подій, серед яких саміти з Китаєм, Південною Кореєю, країнами Азії, США, Південною Африкою, Україною та Росією, а також саміту Союзу для Середземномор’я та саміту G-20.