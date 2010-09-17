У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань цифрового порядку денного Неелі Крус

В ході прес-конференції комісар представить три нові пропозиції Єврокомісії, які мають сприяти розповсюдженню швидкісного широкополосного Інтернету в Європі. Мета пропозицій – забезпечити доступом всіх європейців до швидкого широкополосного Інтернету до 2020 року. Комісар, зокрема, представить Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту щодо сприяння залученню інвестицій у будівництво широкополосних мереж, рекомендації щодо доступу до Інтернету нового покоління із забезпеченням водночас конкуренції на ринку, а також проект рішення Ради Європи та Європарламенту щодо політики в області радіочастот.

Дата події: 20 вересня 2010 року. Час початку: 12:30.