Янукович позитивно оцінює рівень співпраці з ПАРЄ

Київ. 20 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ позитивно оцінює рівень та ефективність співпраці держави з Парламентською Асамблеєю Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з головою Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлутом ЧАВУШОГЛУ, яка відбулась сьогодні у Києві.

«Я оцінюю, що наша співпраця і виконання Плану дій на 2008-2011 роки є успішними», - наголосив глава держави, зауваживши, що окреслені напрямки співробітництва і завдання співпадають із програмними засадами діяльності українського уряду, які втілюються з метою реформування країни.

Серед пріоритетних і результативних заходів В.ЯНУКОВИЧ відзначив початок проведення реформи судової системи в Україні та підготовку до реформування системи кримінальної юстиції. «Це ті плани, які вже частково здійснюються в Україні», - заявив він.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, проведення цих реформ та активізація і поглиблення співпраці з ПАРЄ сприятимуть боротьбі з корупцією, запобіганню відмивання брудних коштів, зміцненню і підвищенню рівня незалежності судової системи, а також полегшенню доступу громадян до правосуддя.