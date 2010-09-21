Влада має відреагувати на заяви про тиск на ЗМІ

Київ. 21 вересня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ заявляє, що українська влада має відреагувати на обвинувачення щодо можливого тиску на ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЧАВУШОГЛУ сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Українська влада має зробити чіткі кроки, реагуючи на обвинувачення щодо можливого державного тиску на ЗМІ, зокрема, належним чином розслідувати зникнення харківського журналіста КЛИМЕНТЬЄВА”, - сказав М.ЧАВУШОГЛУ.

Він також зазначив, що свобода ЗМІ є найкращим індикатором стану демократії, і у Раді Європи цьому питанню приділяють велику увагу. Зокрема, за його словами, ПАРЄ ухвалила багато резолюцій, рекомендацій і рішень з цього приводу.

М.ЧАВУШОГЛУ також повідомив, що обговорював питання свободи ЗМІ з усіма представниками української влади, зокрема, з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. «Реакція була багатообіцяюча, але ми подивимося, як вони впроваджуватимуть те, що обіцяли», - додав він.