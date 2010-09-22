Єврокомісія схвалила стратегію обміну даними авіапасажирів

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Єврокомісія схвалила зовнішню стратегію щодо обміну даними про авіапасажирів з третіми країнами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 21 вересня.

“В цій стратегії ми визначили основні принципи, на яких має базуватися будь-яка угода з третіми країнами”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ.

Прес-служба Єврокомісії в своєму повідомленні для преси зазначила, що на сьогодні все більше країн світу намагаються використовувати інформацію про пасажирів авіарейсів для протидії тероризму та серйозним міжнародним злочинам.

Правоохоронні органи можуть використовувати дані щодо пасажира та резервування ним квитків в тому числі для розслідування вже скоєних злочинів, попередження нових та здійснення аналізу ризиків.

Нова стратегія, схвалена Єврокомісією, передбачає, що угоди про обмін даними авіапасажирів мають передбачати захист персональних даних і, зокрема, їх використання виключно в цілях боротьби з тероризмом, при цьому категорії даних про пасажирів, які можуть передаватися, мають бути обмежені, а самі пасажири повинні отримати чітку інформацію про обмін їх даними з третіми країнами і права на адміністративні чи судові позови для кращого забезпечення невтручання в їхнє приватне життя.

Стратегія також передбачає необхідність впровадження стандартів моніторингу за використанням персональних даних авіапасажирів спецслужбами третіх країн з тим, щоб уникнути втручання у приватне життя.

Крім того, стратегія передбачає забезпечення принципу взаємності при укладенні угод з третіми країнами. Європол, Євроюст та країни-члени ЄС мають отримувати інформацію про тероризм та серйозні транснаціональні злочини, отриману при аналізі даних авіапасажирів з третіх країн.