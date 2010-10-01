Тимошенко вимагає дострокових виборів Президента і ВР

Київ. 1 жовтня. УНІАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що сьогоднішнє рішення Конституційного Суду вимагає проведення дострокових виборів Президента і Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, рішення КС, “яке прийнято за сценарієм Віктора ЯНУКОВИЧА”, є узурпацією державної влади.

Лідер БЮТ зауважила, що нині є очевидним, що Президент України, парламент, уряд, Конституційний Суд і всі інші представники влади обирались за іншою Конституцією, яку сьогодні попрали. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що ці гілки влади не наділялись від народу тим обсягом влади, який собі присвоїли цим рішенням Конституційного Суду.

«І тому висновок може бути лише один - Президент, парламент, всі вони мусять бути тепер переобрані на невідкладних президентських та парламентських виборах, які потрібно провести під дієвим моніторингом демократичної світової спільноти», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що 1 жовтня увійде в історію України як “день вбивства демократії, як день встановлення диктатури, як день українського ГКЧП”.

«Голова Конституційного Суду, український Янаєв, вчинив беззаконня – простим рішенням суду оголосив встановлення замість існуючої в країні Конституції принципово іншої, яка існувала в 1996 році… Просто видається невипадковим, що в ці дні у світі відзначають день боротьби зі сказом. Єдине, що оголосив Конституційний Суд, – антиконституційний сказ влади, яка вже вирішила, що закони та Конституція в Україні вже нічого не означають», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що Україна отримала політичну «ядерну зброю» у вигляді не зовсім адекватного Президента з повноваженнями диктатора.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила переконання, що європейські структури мають дати адекватну оцінку всім обставинам, які склалися в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, Конституційний Суд ухвалив рішення про відміну політреформи 2004 року.

Зокрема, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв`язку з порушенням процедури його розгляду і ухвалення.

КС відновив дію Конституції України 1996 року, і звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.

Довідка УНІАН. 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції (про політреформу), що передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років.

Закон набув чинності з 1 січня 2006 року.