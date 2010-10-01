Скасування реформи-2004 в Україні посилить тривоги європейців

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. Директор програми «Росія в регіональному і глобальному контексті» Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій МОШЕС вважає, що відміна політичної реформи 2004 року незначно вплине на відносини України і ЄС.

Таку думку він висловив у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН, коментуючи рішення Конституційного Суду України, який сьогодні визнав неконституційними зміни до Конституції, внесені у 2004 році.

«Що стосується взаємовідносин України і ЄС, я думаю, що якогось величезного впливу і різкої драматичної зміни у цих відносинах не відбудеться, тому що кожна суверенна держава має право робити зі своєю Конституцією те, що дозволяють юридичні і правові принципи, прийняті у цій державі», - сказав А.МОШЕС.

За словами експерта, певна процедура, що, на його думку, є найважливішим для Брюсселя, була дотримана. Крім того, він нагадав, що під час дії Конституції 1996 року ЄС «чудово мав справу» з українською владою.

Разом із тим, за словами А.МОШЕСА, ухвалені сьогодні рішення можуть значно посилити побоювання європейців щодо відступу України від демократичних принципів.

«Побоювання, що стосуються відходу України від вже досягнутих демократичних стандартів, які десь, напевно, місяця півтора, як перестали приховувати європейці – до певного часу, до середини літа вони все ж таки вважали за краще про це вголос не говорити, а зараз вони вже стали висловлювати ці побоювання відкрито – ці побоювання посиляться», - сказав експерт.

Він також висловив думку, що це в певному негативному ступені вплине на формування ставлення ЄС до України в майбутньому.