Найближчі місяці покажуть, чи йде Україна шляхом демократії

Страсбург. 6 жовтня. УНІАН. Голова Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Дік МАРТІ вважає, що найближчі місяці покажуть, чи продовжує Україна йти до демократії.

Так думку він висловив в розмові з кореспондентом УНІАН одразу після схвалення резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні” 5 жовтня.

“Я думаю, треба почекати кілька наступних місяців чи років. Є це рішення від 1 жовтня (рішення Конституційного суду України про скасування змін до Конституції, внесених в 2004 році – УНІАН), яке має бути також добре оцінено, і наша комісія має намір негайно взятися до роботи, щоб вивчити цю проблему у співпраці з Венеціанською комісією”, - сказав швейцарський депутат.

Коментуючи резолюцію, він зазначив, що цей документ намагається показати керівництву України напрямки, якими треба прямувати до демократії.

“Цей шлях є довгим і складним, але він довгий і складний для всіх, і ми задоволені фактом, що встановилася певна стабільність після численних хвилювань. Що нас турбує, це, перш за все, свобода висловлювання в ЗМІ. Ми маємо багато негативних сигналів щодо цього, - сказав голова Моніторингового комітету.

“Ми також стурбовані питанням незалежності судової влади і розмірами корупції”, - додав він.

Д.МАРТІ також висловив думку щодо того, що ПАРЄ може допомогти Україні, однак вирішувати проблеми має українська влада і український народ.

"Це – велика країна, яка має традиції, історію, і яка є важливо для Європи. Таким чином, ми можемо лише закликати Україну продовжувати цей похід, який, повторюся, ніколи не буває легким, до демократії”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

В документі ПАРЄ висловила стурбованість втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання, забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади та провести реформування прокуратури і органів юстиції.

За документ проголосувало 102 депутати, проти – 1, утримались – шестеро.