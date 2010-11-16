Грищенко докладе зусиль для розв`язання Придністрвського конфлікту

Київ. 16 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обіцяє, що країна докладатиме всіх зусиль для вирішення придністровської проблеми зі збереженням територіальної цілісності Молдови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, К.ГРИЩЕНКО провів зустріч з учасниками консультацій з придністровського врегулювання, що проходять сьогодні у Києві у форматі “5+2” за участю високопосадовців Республіки Молдова, Придністров‘я, України, Російської Федерації, Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також представників Європейського Союзу та США у якості спостерігачів.

К.ГРИЩЕНКО, звертаючись до учасників консультацій, підкреслив, що Україна, як гарант та посередник у придністровському врегулюванні, докладатиме всіх зусиль для вирішення цієї проблеми виключно мирними засобами, зі збереженням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова, наданням Придністров‘ю особливого правового статусу.

Учасники консультацій сьогодні обговорюватимуть питання, пов‘язані із системою гарантій у переговорному процесі, свободою переміщення людей, товарів та послуг, зміцненням заходів довіри.

Українську делегацію на консультаціях очолює спеціальний представник України з придністровського врегулювання, Посол Ігор ХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада тимчасовий Президент Молдови Міхай ГІМПУ направив листа Генеральному секретареві НАТО Андерсу Фог РАСМУССЕНУ, в якому попросив надати допомогу у виведенні російських військ з території невизнаної республіки Придністров`я.

На прес-конференції з цього приводу М.ГІМПУ заявив, що російські війська є джерелом напруженості в регіоні і ”підживлюють придністровський сепаратизм”.

На думку тимчасового виконувача обов’язків Президента РМ, ”виведення російських військ могло б сприяти врегулюванню придністровського конфлікту”.

Незадовго до розпаду СРСР п`ять розташованих на лівому березі Дністра районів Молдови оголосили про створення Придністровської союзної республіки у складі СРСР, а відтак - незалежної Придністровської Молдавської Республіки з центром у Тирасполі. Влада Молдови не погодилися з таким рішенням і спробувала ввести війська в невизнану республіку, після чого почався збройний конфлікт, який тривав декілька місяців. За офіційними даними, з придністровського боку під час збройного конфлікту загинуло 809 людей, зокрема 271 мирний житель.

Якщо спочатку Кишинів спробував силою ліквідувати республіку, то нині пропонує придністровцям автономію у складі єдиної держави. Проте Тирасполь активно добивається міжнародного визнання.

Переговори за участю міжнародних посередників у форматі ”5+2” (Молдова, Придністров`я, Росія, Україна, ОБСЄ, а також як спостерігачі - ЄС і США) з пошуку розв’язання придністровської проблеми в лютому 2006 року зайшли у глухий кут, а потім були призупинені. Разом з тим консультації в цьому форматі періодично проводяться.

Нині миротворчу операцію в Придністров`ї здійснюють Спільні миротворчі сили, до яких входять 402 російських військовослужбовці, 492 - придністровських, 355 - молдавських і десять військових спостерігачів від України. Службу миротворці несуть на 15 стаціонарних постах і КПП, які розміщені на ключових ділянках зони безпеки.

Офіційно Росія не визнала незалежності республіки, хоча й надає їй економічну допомогу.

Колишнє керівництво Молдови (комуністи, яких змінила нинішня ліберально-демократична коаліція) також неодноразово вимагало виведення російських військ. Москва, у свою чергу, пропонувала Кишиневу план врегулювання конфлікту, який передбачав збереження російської військової присутності в регіоні.

Наприкінці жовтня 2010 року МЗС РФ вкотре підтвердило офіційну позицію Росії, згідно з якою виведення миротворців з Придністров`я не планується.