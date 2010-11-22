Україна та ЄС виступають за відновлення переговорів щодо Придністров`я

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Україна та Європейський Союз виступають за відновлення переговорів у форматі “5+2” для врегулювання Придністровського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві для преси за підсумками 14-го саміту Україна-ЄС, який відбувся сьогодні в Брюсселі.

“Як партнери у форматі Придністровського врегулювання “5+2” вони (лідери України та ЄС - УНІАН) домовилися продовжити свою тісну співпрацю, підкреслюючи, що безумовне відновлення переговорів у форматі “5+2” залишається спільною метою. Лідери очікують на прогрес з цього питання з нагоди саміту ОБСЄ у м. Астана 1-2 грудня 2010 року”, - написано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, незадовго до розпаду СРСР п`ять розташованих на лівому березі Дністра районів Молдови оголосили про створення Придністровської союзної республіки у складі СРСР, а відтак - незалежної Придністровської Молдавської Республіки з центром у Тирасполі. Влада Молдови не погодилися з таким рішенням і спробувала ввести війська в невизнану республіку, після чого почався збройний конфлікт, який тривав декілька місяців.

Переговори за участю міжнародних посередників у форматі ”5+2” (Молдова, Придністров`я, Росія, Україна, ОБСЄ, а також як спостерігачі - ЄС і США) з пошуку розв’язання придністровської проблеми в лютому 2006 року зайшли у глухий кут, а потім були призупинені. Разом з тим консультації в цьому форматі періодично проводяться.

Довідка УНІАН. Сьогодні в Брюсселі відбувся 14-й саміт Україна-ЄС. В ході саміту сторони оцінили хід переговорів щодо угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, внутрішній розвиток в Україні та ЄС, питання регіональної співпраці у відносинах з Росією та Білоруссю.