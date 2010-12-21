Єврокомісія називає неприпустимим хаос в аеропортах

Брюссель. 21 грудня. УНІАН. Єврокомісія називає неприпустимим хаос, що панує зараз в аеропортах Європи через сильні снігопади, і вважає, що він не повинен повторитися в майбутньому.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання транспорту, Сііма КАЛЛАСА, оприлюдненій сьогодні.

«Я дуже сильно занепокоєний рівнем ускладнень, спричинених снігом, для подорожей Європою. Це неприпустимо і не повинно повторитися», - заявив він.

Віце-президент Єврокомісії повідомив, що найближчим часом планує провести зустріч з представниками європейських аеропортів для того, щоб вимагати від них пояснення.

«Останніми роками ми з’ясували, що сніг у Західній Європі не є незвичайною обставиною», - заявив С.КАЛЛАС, відзначивши необхідність кращої підготовки аеропортів до зимових умов.

При цьому, за його словами, у разі потреби Єврокомісія готова надати законодавчі заходи щодо вимог до мінімального сервісу в аеропортах.

Як повідомляв УНІАН, кілька останніх днів в Європі через сильні снігопади спостерігаються численні затримки і скасування рейсів. Найбільше постраждали аеропорти Великої Британії, значні затримки спостерігаються в аеропортах Франкфурту і паризькому аеропорту «Шарль де Голль». Тисячі пасажирів змушені проводити ночі в аеропортах в очікуванні літаків.