Україна хоче приєднатися до декларації ОЕСР про інвестування

09:16, 27 січня 2011
Новини ЄС
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Питання можуть розглянути у березні

Київ. 27 січня. УНІАН. Україна сподівається на приєднання до Декларації про міжнародне інвестування і багатонаціональних підприємств Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, питання про приєднання України до цієї Декларації може бути розглянуто у березні 2011 року за наслідками огляду інвестиційної політики України, який буде презентований Організацією економічного співробітництва і розвитку на засіданні Інвестиційного комітету ОЕСР.

Низку питань для підготовки такого огляду обговорили 26 січня в Києві фахівці Мінекономрозвитку України і ОЕСР.

Остаточний текст огляду, відзначають в Мінекономрозвитку і торгівлі України, з урахуванням коментарів членів Інвестиційного комітету ОЕСР, буде оприлюднено влітку 2011 року.

Довідка УНІАН. Організацію економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) створена в 1948 році для зміцнення і підвищення ефективності економік держав-членів, поліпшення соціально-економічних умов і ситуації із зайнятістю, забезпечення економічного зростання як індустріально розвинених країн, так і країн, що розвиваються.

Сьогодні ОЕСР об`єднує 31 країну, які розділяють ідеї демократії і принципи ринкової економіки. Країни - члени організації виробляють 2/3 світових матеріальних цінностей і послуг.

ОЕСР постійно розширює географічне поле своєї діяльності, встановлюючи прямі контакти з країнами, які не є членами організації. Такі контакти спрямовані на сприяння економічної інтеграції шляхом передачі цим країнам досвіду ОЕСР, а також знань і позицій держав-членів з найважливіших питань міжнародної співпраці.

Учасники Декларації про міжнародне інвестування і багатонаціональних підприємств, підписаної в 1976 р., підтверджують позиції країн – членів ОЕСР, які полягають у тому, що ліберальний міжнародний інвестиційний клімат збігається з їх загальними інтересами, а також домовленість про те, що країни – члени ОЕСР практикуватимуть рівний підхід до підприємств, контрольованих іноземним і національним капіталом.

Учасники Декларації здійснюють взаємну співпрацю з метою уникати ситуацій, коли одні країни залучали або відкидали б ті чи інші іноземні вкладення на збиток іншим державам. Також діє елемент добровільного ухвалення деяких принципів доброчесного ведення ділових операцій, які рекомендовані транснаціональним компаніям, що діють на території учасників декларації.

 

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