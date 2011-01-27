ЄС вітає ратифікацію Росією угоди про СНО

Брюссель. 27 січня. УНІАН. Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН вітає ратифікацію Радою Федерації Росії угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві К.ЕШТОН.

У документі, зокрема, зазначається, що угода про СНО посилить контроль над зброєю і сприятиме нерозповсюдженню ядерної зброї.

Представник ЄС відзначила, що ратифікація угоди дає можливість обом країнам, у розпорядженні яких 95% ядерних озброєнь у світі, виконання своїх зобов`язань про роззброєння.

«Обидві країни продемонстрували своє бажання посилити глобальну безпеку шляхом скорочення розміщених боєголовок і систем їх доставки, а також шляхом створення системи верифікації на користь обом сторонам», - наголосила К.ЕШТОН.

Вона також відзначила, що ЄС упродовж тривалого часу наголошував на необхідності всебічного підходу до цього питання, і висловила підтримку США і Росії.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Рада Федерації Росії ратифікувала новий російсько-американський договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), який має кілька застережень, а також прийняла заяву щодо ратифікації документа.

Застереження стосуються можливості виходу Росії з договору у разі порушення його положень з боку США, або у разі розвитку Вашингтоном в односторонньому порядку таких систем протиракетної оборони (ПРО), які б якісним чином змінювали ситуацію, що склалася, в цій сфері, а також істотно порушували б національну безпеку і обороноздатність РФ.

Довідка УНІАН. Договір про СНО було підписано президентами Росії і США Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і Бараком ОБАМОЮ у квітні 2010 року в Празі. Сенат США ратифікував договір 22 грудня 2010 року.

Документ зобов`язує сторони за сім років скоротити сумарну кількість боєзарядів на третину - до 1,55 тисяч - порівняно з Московським договором 2002 року і більш як у два рази знизити граничний рівень для стратегічних носіїв - по 700 носіїв розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників, по 800 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет.