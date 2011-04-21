НАТО відзначає прогрес України у реформах в сфері безпеки

Київ. 21 квітня. УНІАН. Заступник генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Хусеїн ДІРІОЗ відзначає прогрес України у реформуванні національного сектору безпеки та оборони.

Про це Х.ДІРІОЗ заявив у інтерв`ю газеті ”День” (№ 71 від 21 квітня 2011 року).

”Україна досягла доброго поступу за останні роки в реформуванні свого сектору безпеки та оборони, в тому числі в підвищенні рівня демократичного контролю над Збройними силами та сектором безпеки, розвитком спроможностей, щоб робити і внесок в міжнародні миротворчі операції. Звичайно, багато чого ще треба зробити й доведеться подолати чимало бюджетних обмежень. Україна повинна буде проаналізувати свою структуру й комплектацію збройних сил для того, щоб вона була реалістичною та відповідала наявним ресурсам”, - сказав Х.ДІРІОЗ.

За його словами, прогрес був більш відчутним у секторах, які не потребують великих капіталовкладень, зокрема, йдеться про реструктуризацію Міністерства оборони та Генерального штабу, згідно зі стандартами НАТО, а також про створення професійного сержантського корпусу й заходи щодо створення правових засад подальшого реформування війська.

”Отже, 2011 року ця робота триватиме і необхідно створити сприятливі умови для подальшого реформування війська. Наступні роки будуть вкрай важливими для українських збройних сил і передбачених реформ у секторі безпеки”, - вважає заступник генсека НАТО.

Х.ДІРІОЗ також заявив про готовність НАТО підтримати досягнення Україною цілей реформ, які були узгоджені на спільній основі між НАТО та Україною, та перераховані в Річної національній програмі співробітництва України з НАТО. ”Це - комплексний план, він має наблизити Україну до євроатлантичної родини і, на нашу думку, також сприятиме досягненню одного з найбільш пріоритетних завдань України, яке вона перед собою ставить. Йдеться про загальноєвропейську інтеграцію”, - пояснив він.

”Ще одне питання - це досягнення цілей сумісності українського війська для того, щоб ми могли виконувати операції такі, як в Афганістані, так і інші. Удосконалення системи цивільного контролю над сектором безпеки та оборони, управління реформами, поліпшення партнерства між громадянським суспільством та сектором безпеки - це інші важливі сфери, на яких ми зосередимося. Це - ті області реформ, які будуть підтримуватися згадуваними мною структурами: перш за все Комісією Україна - НАТО, а також спільними робочими групами, а також Процесом планування та підтримки сил. І це також сприятиме досягненню Україною цілей європейської інтеграції”, - переконаний Х.ДІРІОЗ.