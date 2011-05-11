Посольства СНД надіслали Австрії ноту через вандалізм у пам`ятника радянським воїнам

Москва. 11 травня. УНІАН. Посольство України спільно з 8-ма посольствами країн СНД надіслали в МЗС Австрії ноту протесту у зв`язку з інцидентом навколо пам`ятника радянським воїнам-визволителям на площі Шварценбергплатц у Відні.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і преси МЗС РФ.

«8 травня невстановленими особами був облитий чорною фарбою фасад пам`ятника радянським воїнам-визволителям на площі Шварценбергплатц у Відні. У зв`язку з цим посольство Росії і диппредставництва Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану і України у Відні надіслали в МЗС Австрії спільну ноту протесту у зв`язку з цим інцидентом», - йдеться в повідомленні.

Австрійська влада запевнила, що вживатиме негайні і вичерпні заходи для пошуку винних і посиленню охорони пам`ятника з метою недопущення актів вандалізму надалі.