Єврокомісія прогнозує зростання економіки Європи

Брюссель. 13 травня. УНІАН. Європейська комісія представила сьогодні свій традиційний весняний прогноз, в якому висловлює думку, що економіка Європи продовжить зростання.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС у економічних і монетарних справах Оллі РЕН, представляючи прогноз.

«Основний месидж нашого прогнозу – економічне відновлення в Європі переконливе, воно продовжується, незважаючи на недавні складнощі на борговому ринку», - сказав комісар.

Згідно з прогнозом, зростання ВВП у ЄС у 2011 році становитиме близько 1,75%, у 2012 – близько 2%.

Разом із тим продовжить своє зростання й інфляція. На думку Єврокомісії, в 2011 році вона досягне 3% у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) і 2,5% в єврозоні.

Одночасно Комісія очікує уповільнення темпів інфляції в 2012 році до 2% у ЄС-27 і до 1,75% у країнах зони євро.

Єврокомісія також очікує скорочення рівня безробіття на 0,5 процентних пункта – до 9% у ЄС-27 і до 9,75% у єврозоні до 2012 року.

Серед позитивних очікувань – зниження дефіциту бюджетів країн-членів до 4,75% у 2011 році і до 3,75% у 2012 році з 6,5% у 2010 році.

Разом із тим рівень боргів продовжить зростання, досягнувши 83% ВВП у ЄС-27 і 88% ВВП у єврозоні в 2012 році.