Сікорський каже про готовність ЄС ввести економічні санкції проти Мінська

Варшава. 20 травня. УНІАН. Європейський Союз має намір ввести санкції проти білоруських фірм, що працюють на зовнішніх ринках і фінансують режим Президента країни Олександра ЛУКАШЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ після саміту глав зовнішньополітичних відомств країн Веймарського трикутника (Польща, Франція та Німеччина) у Бидгощі.

„Провокаційні судові вироки та, зрештою, все що відбувається після 19 грудня, дня президентських виборів є неприйнятним”, - сказав міністр, якого цитують польські медіа.

За словами Р.СІКОРСЬКОГО, європейські політики докладуть усіх зусиль, щоб Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО відмовився від своєї репресивної політики.

„Це означає дуже конкретні санкції щодо конкретних фірм, а не якісь генеральні ембарго, лише щось, що має ускладнити життя фірмам, які фінансують цей режим”, - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Глави МЗС Німеччини та Франції Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЄ та Ален ЖЮППЕ, які також були присутні на прес-конференції, зазначили, що підтримують позицію польського міністра, зауваживши, що ситуація у Білорусі може стати предметом обговорення на засіданні Ради закордонних справ ЄС, яке відбудеться 23 травня в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, дипломати країн ЄС почали обговорення можливих економічних санкцій проти Білорусі.

31 січня цього року Рада закордонних справ ЄС вже ввела обмежувальні санкції проти 157 урядовців Білорусі, а 21 березня – розширила список урядовців до 175 осіб. Ці санкції передбачають заборону на подорожі до ЄС і заморожування активів.

Санкції ЄС були введені після подій 19 грудня 2010 року, коли міліція Білорусі розігнала мирну демонстрацію в Мінську, заарештувавши близько 1000 осіб, включаючи опозиційних кандидатів на пост Президента Білорусі.

Сьогодні, 20 травня, високопоставлений європейський дипломат повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, що країни Європейського Союзу поки не домовилися про нові санкції проти Білорусі.