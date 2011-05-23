ЄС розширив санкції проти Ірану
14:03, 23 травня 2011Новини ЄС
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Через продовження ядерної програми...
Брюссель. 23 травня. УНІАН. Рада закордонних справ Європейського Союзу розширила санкції проти Ірану, оскільки не бачить просування в переговорах про ядерну програму, що реалізовується в цій країні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради.
В цілому, список осіб, яким заборонено в`їзд до Європи і чиї активи буде заморожено, розширено на 100 чоловік.
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