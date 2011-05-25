Єврокомісія збільшить допомогу сусідам на 1,24 млрд. євро

Брюссель. 25 травня. УНІАН. Єврокомісія вирішила збільшити допомогу країнам-сусідам на 1,24 млрд. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це 24 травня заявив Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

«Єврокомісія сьогодні вирішила збільшити фінансування Європейської політики сусідства на 1,24 млрд. євро, збільшивши підтримку ЄС нашим партнерам на Півдні і Сході практично до 7 млрд. євро протягом двох наступних років», - сказав він.

«Це більше, ніж обіцянка додаткових грошей. Це відчутний виявлення наших зобов`язань щодо реформ у країнах-партнерах. І це демонструє, що ми серйозні у нашому бажанні допомогти тим, хто прагне до політичної свободи і кращого майбутнього», - додав Президент Єврокомісії.

За словами Ж.М.БАР РОЗУ, гроші надаватимуться на чітких умовах за принципом «більше за більше».

Як повідомляв УНІАН, Європейська політика сусідства була започаткована Євросоюзом у 2004 році.

Політика включає співпрацю з 16-ма країнами - сусідами ЄС: Алжиром, Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Єгиптом, Грузією, Ізраїлем, Йорданією, Ліваном, Лівією, Молдовою, Марокко, окупованими Палестинськими територіями, Сирією, Тунісом і Україною.