ЄС звертає увагу східних країн-сусідів, що для приєднання треба поважати цінності

Брюссель. 25 травня. УНІАН. ЄС звертає увагу охочих приєднатися до нього країн - східних сусідів на фундаментальні цінності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у представленому сьогодні Комюніке Єврокомісії і Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики «Нова відповідь сусідству, що змінюється».

«Деякі країни - учасниці «Східного партнерства» надають значної уваги їх європейській ідентичності, а розвиток тісніших відносин з ЄС отримує сильну громадську підтримку», - наголошується у розділі, присвяченому «Східному партнерству».

У зв`язку з цим у документі наголошується, що такі фундаментальні цінності, як свобода, демократія, пошана прав людини і фундаментальних свобод, а також верховенство права, є ключовими у процесі політичної асоціації і економічної інтеграції.

«Це – ті самі цінності, які закріплені у статті 2 Угоди Європейського Союзу, і на яких ґрунтуються статті 8 і 49», - зазначено у документі.

Довідка УНІАН. Стаття 2 Угоди Європейського Союзу визначає, що ЄС засновано на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права і поваги прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин.

Стаття 8 Угоди визначає, що спеціальні відносини ЄС з сусідами мають базуватися на цінностях ЄС.

Стаття 49 Угоди ЄС встановлює, що будь-яка європейська країна, яка поважає цінності ЄС може подавати заявку на членство у Європейському Союзі.