Єврокомісія підтримала ”Південний потік”

Київ. 25 травня. УНІАН. Європейська комісія вперше за довгий час виступила із союзницької позиції відносно реалізації проекту газопроводу ”Південний потік”. Як повідомляє РІА «Новости», про це сьогодні заявив у Брюсселі міністр енергетики Російської Федерації Сергій ШМАТКО.

”Єврокомісар з енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР виступив із союзницької позиції, чого давно не було”, - сказав С.ШМАТКО журналістам після презентації проекту ”Південний потік” у Брюсселі.

Як повідомляє РІА «Новости», єврокомісар у своєму виступі зазначив, що Єврокомісія не має наміру вводити невиправдані обмеження на шляху реалізації цього проекту. Виступаючи на презентації, С.ШМАТКО зазначив, що Росія і ЄС можуть укласти міжурядову угоду щодо газопроводу ”Південний потік”, а конкретні домовленості можуть бути досягнуті восени.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня поточного року міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна веде «напружену дискусію» з Росією про проект газопроводу «Південний потік», який «шкідливий нашій країні».

Міністр зазначив, що газопровід «Південний потік» - «це політичний проект наших російських партнерів, які хочуть створити надлишок транзитних потужностей, що вони зробили спочатку по нафті, тепер по газу».

При цьому Ю.БОЙКО підкреслив: «Нам це однозначно невигідно... Позиція нашого Президента досить жорстка, я сам... був присутній при тому, як він її висловлював у спілкуванні з керівництвом Росії, про те, що це проект, який суперечить нашим національним інтересам. Просто кажучи, він відбирає газ з нашої труби».

Міністр зазначив, що “саме тому ми і з Європейським Союзом, і з російськими партнерами працюємо в тому напрямі, щоб цей проект не був здійснений, оскільки він шкідливий для нас”.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря від міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.