Українські депутати розкажуть у Варшаві про політичні переслідування

Варшава. 25 травня. УНІАН. Народні депутати України від опозиційних партій планують завтра у Варшаві провести прес-конференцію на тему переслідування опозиційних політиків в Україні після приходу до влади Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, депутати хочуть привернути увагу поляків до цієї проблеми напередодні саміту Президентів Центральної та Східної Європи, в якому на цьому тижні у польській столиці візьме участь Президент України.

Організатори назвали конференцію „Політичні репресії та придушення демократії. Як не повторити помилок Білорусі?”.

У заході візьмуть участь представники блоку „Наша України - Народна самооборона” Володимир АР’ЄВ та Олесь ДОНІЙ, а також представник “Блоку Юлії Тимошенко-Батьківщини” Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

„Після приходу до влади Віктора ЯНУКОВИЧА неурядові організації однозначно підтвердили, що українська демократія є щораз гіршою. Які на це причини? Як це виглядає з перспективи опозиційних політиків?”, - відзначається в анонсі заходу.

Як повідомляв УНІАН, Президент України відвідає Польщу для участі в саміті Президентів Центральної та Східної Європи 27-28 травня.