Німеччина до 2020 року планує закрити АЕС

Київ. 30 травня. УНІАН. У Німеччині члени урядової коаліції погодилися прийняти план закриття усіх атомних електростанцій до 2022 року, передає Радіо «Свобода».

Рішення ухвалене за результатами широкої громадської дискусії про безпеку ядерної енергетики. Дебати спалахнули після землетрусів і цунамі, що сталися у березні в Японії і призвели до пошкодження декількох реакторів АЕС ”Фукусіма-Дайічі” і значного витоку радіації.

Повідомляється, що уряд Німеччини не відновлюватиме роботу восьми реакторів, які були відключені у березні. Ще шість реакторів будуть відключені до 2021 року. Останні три новітні реактори зупиняться у 2022 році.