Україна та Єврокомісія започаткують нову програму

Київ. 30 травня. УНІАН. Завтра у Брюсселі Україна і Європейська комісія укладуть угоду про фінансування проекту „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, етап ІІ”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, угоду підпишуть А.КЛЮЄВ і член Єврокомісії з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Також завтра у Брюсселі заплановані зустрічі А.КЛЮЄВА з членом Єврокомісії з питань енергетики Гюнтером ОТТІНГЕРОМ та членом Єврокомісії з питань торгівлі Карелом де ГУХТОМ.