”Візз Ейр Україна” відкриє рейс Київ-Барселона

Київ. 30 травня. УНІАН. «Візз Ейр Україна», перша українська лоу-кост авіакомпанія, оголосила сьогодні про відкриття нового міжнародного рейса Київ - Жирона (Барселона), Іспанія, з 6 вересня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Спочатку частота рейсів на цьому напрямку становитиме три вильоти на тиждень. Жирона (Барселона) стане 13-м напрямком авіакомпанії з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

Нагадаємо, «Візз Ейр Україна» також раніше оголосила про відкриття рейса Київ –Валенсія з 6 вересня.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту та зв`язку України. В 2010 році авіакомпанія перевезла 546 000 пасажирів. На сьогоднішній день флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320.

Входить до групи компаній Wizz Air, що є найбільшим лоу-кост авіаперевізником у Центральній та Східній Європі. Авіакомпанії групи перевезли понад 10 мільйонів пасажирів за останні 12 місяців. На даний момент флот авіакомпанії складається з 35 літаків Airbus A320. Wizz Air здійснює польоти з 15 баз у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Україні, Чехії, Сербії та Литві.