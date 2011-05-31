ЄС надає Україні додаткові 17 млн. євро

Брюссель. 31 травня. УНІАН. ЄС надає Україні 17 млн. євро на соціальний розвиток.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у підписаній сьогодні угоді про фінансування за проектом ”Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, етап II”.

Угоду підписали комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ та перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Під час брифінгу після підписання документа комісар ЄС, зокрема, зазначив, що питання гарного управління державою пов`язані не лише з реформами на національному рівні, але також із залученням людей до управління та з урахуванням думок громадян.

У свою чергу, А.КЛЮЄВ зазначив, що в рамках цієї угоди місцеві органи влади надаватимуть пропозиції проектів для фінансування у спеціально створеній комісії, яка обиратиме найкращий з них. Перший віце-прем`єр зазначив, що вже під час реалізації першої стадії угоди було запропоновано кілька цікавих проектів, передусім у сфері енергозбереження та енергоефективності, а також у сфері житлово-комунального господарства.

Крім того, А.КЛЮЄВ зазначив, що можуть пропонуватися проекти, спрямовані на вирішення інших проблем місцевого самоврядування, покращення систем водопостачання та водовідводу, прибирання території.