Україна та ЄС кажуть про прогрес

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Україна і ЄС заявляють про прогрес у переговорах про асоціацію і скасування віз.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявили сьогодні журналістам комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Є прогрес у цих сферах», - сказав С.ФЮЛЕ.

При цьому, комісар ЄС відзначив, що розвиток відносин з Україною залишається серед пріоритетів Європейського Союзу.

Український перший віце-прем`єр-міністр, у свою чергу, наголосив на низці поки що не розв’язаних питань у рамках переговорів про створення зони вільної торгівлі.

Серед них – питання скасування Україною експортних мит, а також питання співпраці в енергетиці і сфері послуг.

«Сподіваюся, що знайдемо з цих питань компроміс», - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він звернув увагу на те, що Україна активно працює над реалізацією Плану з лібералізації візового режиму.

«Тільки цього тижня у Верховній Раді було розглянуто 6 законопроектів, присвячених цій темі», - сказав А.КЛЮЄВ, висловивши сподівання, що парламент ухвалить щодо них «позитивне рішення».

«Думаю, це допоможе скоротити дистанцію до безвізового режиму», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про угоду з асоціації на початку 2007 року, а про зону вільної торгівлі – на початку 2008 року.

Сторони сподіваються закінчити переговори цього року.

План дій з лібералізації візового режиму було надано Україні 22 листопада 2010 року.