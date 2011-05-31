Україна та ЄС кажуть про прогрес
В переговорах про асоціацію та скасування віз
Брюссель. 31 травня. УНІАН. Україна і ЄС заявляють про прогрес у переговорах про асоціацію і скасування віз.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявили сьогодні журналістам комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.
«Є прогрес у цих сферах», - сказав С.ФЮЛЕ.
При цьому, комісар ЄС відзначив, що розвиток відносин з Україною залишається серед пріоритетів Європейського Союзу.
Український перший віце-прем`єр-міністр, у свою чергу, наголосив на низці поки що не розв’язаних питань у рамках переговорів про створення зони вільної торгівлі.
Серед них – питання скасування Україною експортних мит, а також питання співпраці в енергетиці і сфері послуг.
«Сподіваюся, що знайдемо з цих питань компроміс», - сказав А.КЛЮЄВ.
При цьому він звернув увагу на те, що Україна активно працює над реалізацією Плану з лібералізації візового режиму.
«Тільки цього тижня у Верховній Раді було розглянуто 6 законопроектів, присвячених цій темі», - сказав А.КЛЮЄВ, висловивши сподівання, що парламент ухвалить щодо них «позитивне рішення».
«Думаю, це допоможе скоротити дистанцію до безвізового режиму», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про угоду з асоціації на початку 2007 року, а про зону вільної торгівлі – на початку 2008 року.
Сторони сподіваються закінчити переговори цього року.
План дій з лібералізації візового режиму було надано Україні 22 листопада 2010 року.